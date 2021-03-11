Контррозвідка СБУ виявила понад 90 спроб вербування мешканців Донбасу спецслужбами РФ

Упродовж 2020-2021 років контррозвідка Служби безпеки України зафіксувала понад 90 спроб вербування мешканців Донецької та Луганської областей спецслужбами РФ.

Здебільшого до протиправної діяльності намагаються залучати українських громадян, які виїжджають до РФ у власних справах.

Встановлено випадки затримання людей під час проходження паспортного та митного контролю під виглядом додаткової перевірки документів. Після цього представники спецслужб РФ старалися залучити затриманих до негласної співпраці на шкоду державній безпеці України.

Через погрози та залякування від українців вимагали збирати і передавати інформацію про дислокацію та переміщення військових підрозділів. Також «кураторів» цікавили персональні дані військовослужбовців Збройних Сил України та співробітників правоохоронних органів.

Служба безпеки України нагадує, що такі дії кваліфікуються відповідно до ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України і караються позбавленням волі терміном до 15 років.

Наголошуємо, що громадянин України, який не вчинив на виконання злочинного завдання, отриманого від представників іноземної спецслужби, жодних дій і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними, звільняється від кримінальної відповідальності.

Пресслужба ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях