Кремль хоче капітуляції уряду України та розробляє «нову конституцію» — США в ОБСЄ

Постійний представник США при ОБСЄ, посол Майкл Карпентер заявляє, що мета війни Російської Федерації проти України полягає у тому, аби добитися усунення демократично обраних органів влади України і розробити «нову конституцію» із забороною усім проукраїнським силам займати керівні посади в Україні.

Про це йдеться у заяві Карпентера на сайті місії США в ОБСЄ, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні.

«У нас є інформація, що планування Росії стосовно її подальшого вторгнення включає примусову капітуляцію демократично обраного уряду України, у тому числі розпуск усіх органів місцевого врядування в Україні», — наголосив Карпентер.

За його словами, на окупованих українських територіях, які перебувають під контролем Росії, мають бути створені «нові структури урядування».

«Плани для нового уряду і нової конституції розробляються російськими посадовцями і так званими «сепаратистами». Це планування включає мораторій на заборону законним українським лідерам і тим, хто підтримує законний уряд України, обіймати будь-які керуючі посади», — заявляє Карпентер.

Американський дипломат заявляє, що такі дії відомі з методичок РФ, яка неодноразово використовувала фальшиві «виборчі» процеси разом із спробами застосувати так звані «нові реалії», у тому числі проводячи псевдореферендуми з метою надання видимості легітимності поневоленню. Зокрема, раніше подібний так званий референдум було проведено в Криму, а також окремих районах Донецької і Луганської областей з імітацією високого рівня публічної підтримки. // УНІАН