Кремль намагається втягнути Лаос у війну проти України

На тлі значних бойових втрат та поступового виснаження ресурсів російське військово-політичне керівництво шукає можливості для продовження агресивної війни проти України.

▪️ Окрім масового залучення найманців із країн Африки та Азії, а також підрозділів КНДР, кремль опрацьовує можливість втягнення у війну так званих партнерів під виглядом реалізації гуманітарних проєктів у прикордонних з Україною російських областях.

Чергова країна, яку росія намагається втягнути у війну, — Лаос.

Наразі кремль організовує залучення зведеного загону інженерних військ Народної армії Лаосу до розмінування територій курської області рф.

▪️ Враховуючи значну залежність від зовнішньої допомоги, керівництво Лаосу на початковому етапі висловлює готовність відправити до росії до 50 “військовослужбовців-саперів” і сприяти розмінуванню курщини.

Крім цього, Лаос надає безоплатну допомогу російській федерації шляхом проведення реабілітаційних заходів для поранених військовослужбовців рф, які брали участь у бойових діях проти України.

▪️ росія, прикриваючись гуманітарною риторикою, намагається легалізувати присутність іноземного військового контингенту на своїй території, фактично використовуючи його для забезпечення бойових дій проти України.

ГУР МО України продовжує фіксувати факти міжнародної співучасті в збройній агресії проти нашої держави.

Головне управління розвідки МО України