Кремль вербує поповнення серед жителів Далекого сходу і Камчатки

В рф оголошено про акцію збору коштів на придбання зимової форми для окупаційного контингенту, який знаходиться в Україні. Офіційний кремль визнав, що не має достатньо бюджетних коштів на ці потреби.

Також стало відомо, що чергова ротація рашистів складатиметься в основному з жителів далекого сходу рф та камчатки. За задумом – вони краще адаптовані до життя в умовах низьких температур і будуть ефективніші в зимовий період. Також ці військовослужбовці не привчені до комфорту та легко перенесуть відсутність налагодженого побуту.

Є інформація, що кремлівським вербувальникам вдалося привабити певну частину населення північних регіонів обіцянками високих виплат. Як кажуть самі «новобранці»: «нам за все життя стільки не заробити».

Втім, цей особовий склад має дуже низький рівень підготовки та практично нічого не знають про реальний стан справ бойових дій в Україні.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України