Крим чекає на повернення до України: розвідка звернулась до кримчан

Цю та іншу важливу інформацію ми щодня продовжуємо отримувати від вас, небайдужі мешканці тимчасово-окупованих територій.

Громадяни України, які тимчасово знаходяться під окупацією рашистів, нагадуємо, що ви маєте змогу наблизити деокупацію наших земель Силами оборони України! Саме завдяки вам вдається не тільки знищувати ворога, а й рятувати життя наших воїнів та цивільних мешканців. Саме ваш вклад може стати вирішальним у поверненні Україні кордонів 1991 року!