Крим чекає на повернення до України: розвідка звернулась до кримчан

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#ГУРінформує, що російська компанія «Чорноморнафтогаз», що базується в Криму, активно розробляє плани щодо евакуації своїх співробітників та їхніх родичів з півострова Крим.

Цю та іншу важливу інформацію ми щодня продовжуємо отримувати від вас, небайдужі мешканці тимчасово-окупованих територій.
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Громадяни України, які тимчасово знаходяться під окупацією рашистів, нагадуємо, що ви маєте змогу наблизити деокупацію наших земель Силами оборони України! Саме завдяки вам вдається не тільки знищувати ворога, а й рятувати життя наших воїнів та цивільних мешканців. Саме ваш вклад може стати вирішальним у поверненні Україні кордонів 1991 року!
✅ Просимо і надалі повідомляти інформацію про розташування окупаційних сил та засобів:
• пунктів дислокації, адреси проживання особового та керівного складу окупаційних військ;
• складів зберігання снарядів та паливно-мастильних матеріалів;
• точок розміщення, зберігання та ремонту військової техніки;
• місць розміщення РЕР та РЕБ засобів (характерна ознака: антени та локатори);
• штабів та пунктів управління окупаційними військами;
• місць зберігання та точок чергування засобів протиповітряної оборони (ППО).
Офіційний бот: https://t.me/povertaemosvoe_bot
Пишіть активніше, повернення Криму під контроль України неминуче.
Чим буде більше інформації — тим швидше настане звільнення.
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