Китай не постачатиме зброю до Росії – голова МЗС

Китай також контролюватиме поставки товарів подвійного призначення в Росію.

Китай не має наміру постачати зброю жодному з учасників війни в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ КНР Цинь Ган на спільній прес-конференції зі своєю колегою з Німеччини Анналєною Бербок.

“Що стосується експорту товарів військового призначення, Китай займає розумну і відповідальну позицію. Китай не буде поставляти зброю відповідним сторонам конфлікту, а також буде керувати і контролювати експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил”, – заявив він.

Таким чином, Цинь Ган – найвищий за рангом китайський чиновник, який публічно спростував плани поставок зброї в Росію.

Крім того, міністр в черговий раз заявив про готовність Пекіна допомогти знайти мирне вирішення конфлікту.

Голова МЗС Німеччини, що виступала вже після Цинь Гана, дорікнула Китаю за небажання прямо засудити російське вторгнення.

“Я повинна бути чесною і сказати, що маю питання – чому позиція Китаю не включає заклик до агресора Росії припинити війну?” – сказала Бербок, стоячи поруч з главою китайського МЗС.

Жодної відповіді на цю репліку не було.

В цілому ж Бербок схвально висловилася щодо готовності Китаю виступити посередником у врегулюванні війни.

Позиція Китаю щодо війни в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай декларує свій нейтралітет у конфлікті та пропонує знайти рішення шляхом переговорів. При цьому Пекін жодного разу не засудив сам факт військового вторгнення, хоча і зазначав, що удари по цивільних об’єктах і мирних громадянах неприпустимі.

Весь останній рік в пресі з’являлися повідомлення, що Китай планує або вже почав поставки зброї в Росію. Офіційні особи на Заході тільки в січні вперше заговорили про небезпеку китайських поставок в РФ.

У секретних документах Пентагону, які нещодавно потрапили в мережу, є дані, що Китай вже схвалив поставки зброї. Однак поки немає підтверджень, що це рішення почали втілювати на практиці. // УНІАН