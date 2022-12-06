Киянину, який публічно підтримав дії країни-агресора, повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру громадянину Україну за фактом публічного заперечення збройної агресії РФ проти України та публічних закликів до підтримки рішень і дій держави-агресора (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, підозрюваний після початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ в Україну підтримав дії країни-агресора.

Зокрема, чоловік неодноразово розміщував на власній сторінці у соціальній мережі антиукраїнські публікації, що виправдовують та визнають правомірною збройну агресію РФ проти України, а також дії російської армії на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Під час обшуку за місцем мешкання чоловіка правоохоронці вилучили проросійські агітаційні буклети із забороненою символікою, георгіївські стрічки, російські рублі тощо.

Прихильником «руського міра» виявився 67-річний мешканець столиці, уродженець Сумської області.

Вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук.

Викрито протиправну діяльність прокурорами спільно з працівниками Голосіївського управління поліції ГУ НП в м. Києва за оперативного супроводження СБУ.

Пресслужба Київської міської прокуратури