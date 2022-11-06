«Лен, меня сегодня наши могут расстрелять». В Донецкой области обнаружен очередной лагерь, где оккупанты держат отказников

Российские военные продолжают свозить в специальные лагеря мобилизованных, которые отказываются воевать. Очередной лагерь находится в поселке Завитне Бажання Донецкой области, ранее о нем не сообщалось.

Изданию The Insider стало известно о нем от нескольких жен и матерей отказников. По их словам, сейчас там в подвале сидит 21 человек, периодически их заставляют копать блиндажи, угрожают отправить на передовую или расстрелять. Смотрят за ними контрактники, где находится командование — никто не знает.

«Закрою глаза и уши и буду ждать расстрела»

Одна из обратившихся, жена мобилизованного Елена Кашина, рассказала, что у ее 33-летнего мужа нет никакого военного опыта. В армии он ремонтировал БТРы в гараже, в военном билете он «Водитель по ремонту и эксплуатации тяжелой техники».

«Когда они были на полигоне, им дали пострелять один день из автомата. У автомата был прицел согнут на бок, поэтому он ни с 400 метров не попал, ни даже со 100 метров. На следующий день они рыли окопы, и вот и вся боевая подготовка. После этого их отправили уже в Украину. Мой муж работает в горно-металлургическом комплексе по добыче и обогащению руды и полезных ископаемых, которые причислены к оборонным предприятиям, оттуда вообще не должны забирать, но нам не повезло».

По словам Кашиной, ее муж находится в Украине с 2 октября. Примерно 10 октября он вышел на связь и сообщил, что мобилизованные несут вахты в окопах, пытаются отвоевывать лесополосы. 12 октября он снова смог связаться с женой, сказал, что не хочет убивать людей, «закроет глаза и уши» и будет ждать расстрела, который пообещал замполит роты, когда несколько мобилизованных заявили о желании написать рапорт.

«Перед написанием рапорта замполит 5-ой роты у них в «ДНР» сказал, что если они будут что-то писать, то их расстреляют, закинут в общую яму, а родственникам напишут, что они без вести пропавшие. Мой муж звонил и сказал: «Лен, меня сегодня наши могут расстрелять». Полностью подавленные люди, их поломали психологически. Я думаю, что если они вернутся домой, то им понадобится помощь психиатра. В таком состоянии они уже были закинуты в подвал, двое суток просидели там на земле в кирпичном подвале».

По словам Елены, никакого хода рапортам не дали. В последний раз ее муж вышел на связь 31 октября и сказал, что отказников, включая его, куда-то увозят. Шестерых из написавших рапорт оставили в лагере готовить военным еду, еще восемь человек закинули в подвал. Родственники написали заявление в Следственный комитет о том, что отказников незаконно держат фактически в заложниках. Никакого ответа они пока не получили.

«Держали в подвале, заставляли измором отказаться от рапортов»

Среди тех, кого насильно держат в этом лагере помимо мужа Елены Кашиной, еще семь человек перед мобилизацией работали в АО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» в городе Дальнегорск Приморского края. У всех была бронь, как у работников оборонного предприятия, ее их инженер лично привез командиру войсковой части. Однако он никого не отпустил, и горняков отправили на фронт. Далее приводим коллективное письмо жен и матерей этих мобилизованных.

«Утром 22 сентября 2022 года им позвонили из военного комиссариата и потребовали, чтобы они явились в течении часа вместе с вещами. В случае неявки угрожали десятилетними тюремными сроками с конфискацией имущества. В дальнейшем их направили на учебный полигон (Ильинка), врачебная комиссия не проводилась, хотя у многих проблемы со здоровьем (многие до призыва работали в шахтах, добывали свинцовую руду).

29 сентября за нашими родственниками и за другими работниками ГМК «Дальполиметалл» на полигон приехал представитель данного предприятия, главный инженер: он передал командиру войсковой части № 16871 Лебедеву Павлу Олеговичу ходатайство о выдаче людей по списку на бронь. В этот список были включены наши родственники. Однако Лебедев их не отпустил, чем лишил возможности явиться в военный комиссариат для получения справки по форме 4 (для присвоения брони). На наши требования выдать наших мужей и детей Лебедев отвечал категоричным немотивированным отказом. Как следствие, 1 октября (то есть спустя 9 дней после призыва) их всех, без проведения специальной подготовки, отправили в зону военных действий в Украину.

Важно отметить, что у наших родственников в военных билетах до сих пор не стоит ни одной отметки о том, что они приписаны к какой-либо воинской части. Контракт они ни с кем не заключали. Находясь там, наших родственников принуждали идти на штурм вражеских позиций. В связи с этим они написали рапорты об отказе идти на штурм, ссылаясь на убеждения совести, так как в силу этих убеждений они не могут и не будут убивать людей.

«Если мы будем первые, то и другие начнут». Родственники солдат-«отказников» въехали в «ЛНР» «вызволять детей» из спеццентра