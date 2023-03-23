Лідери ЄС схвалили план спільних закупівель мільйона боєприпасів для України

“Беручи до уваги інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів, Європейська рада вітає угоду… про постачання Україні наземних та артилерійських боєприпасів і, якщо потрібно, ракет”, – йдеться у висновках зустрічі.

23 березня лідери Європейського Союзу схвалили план спільних закупівель мільйона боєприпасів для України протягом наступних 12 місяців, повідомляє АР.

Цього тижня міністри закордонних справ та оборони ЄС схвалили план прискореної процедури закупівлі.

“Беручи до уваги інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів, Європейська рада вітає угоду… про постачання Україні наземних та артилерійських боєприпасів і, якщо потрібно, ракет”, – йдеться у висновках зустрічі лідерів ЄС щодо України.

Президент України Володимир Зеленський подякував європейським колегам за ініціативу під час відеодзвінка. Так, за інформацією джерел видання, Президент України просив лідерів ЄС надати сучасні літаки та ракети великої дальності, щоби допомогти опору України.

Нагадаємо, лідери Євросоюзу 23 березня розпочали дводенний саміт у Брюсселі. Серед головних тем – постачання боєприпасів Україні та ціни на енергоносії. // LB.ua