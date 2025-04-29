Ліквідований генерал Москалик був цінною особою для Путіна
Заступник начальника Головного оперативного управління російського Генштабу Ярослав Москалик, якого було ліквідовано 26 квітня, відповідав за моніторинг обстановки на російсько-українській війні.
Як передає «Главком», про це стало відомо з некрологу, опублікованого Міноборони у газеті «Червона зірка», повідомляє ВВС.
Москалик відповідав за підготовку матеріалів для диктатора Володимира Путіна та міністра оборони, сказано у некролозі, підписаному зокрема головою Міноборони Андрієм Білоусовим та начальником Генштабу Валерієм Герасимовим.
Участь Москалика в офіційних зустрічах на міжнародному рівні підтверджує, що він був не лише «кабінетним» генералом, а й брав участь у військово-дипломатичних процесах. Тому ліквідація Москалика може стати серйозною втратою для російської армії.
«Главком» публікує, що відомо про високопосадовця російської армії.
Москалик – другий високопоставлений російський військовий, убитий у тилу. У грудні 2024 року був убитий начальник військ РХБЗ, генерал-лейтенант Ігор Кирилов.
Ритіков очолював конструкторське бюро Брянського електромеханічного заводу – одного з провідних підприємств, що займається розробкою сучасних засобів радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки для армії РФ.Tweet