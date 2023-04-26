Лукашенко допомагає Путіну викрадати дітей з окупованої частини України

У Білорусь нібито для оздоровлення привозять маленьких українців.

Влада Білорусі допомагає Російській Федерації викрадати українських дітей. Більше тисяч маленьких українців приїдуть до табору в Мінській області.

“Білорусь продовжує надавати підтримку постраждалим від бойових дій регіонам. На цей раз в другу зміну разом з хлопцями з ДНР і ЛНР вперше прибула група із Запорізької області (100 хлопців). Тим самим ми розширюємо географію надання допомоги. До нашого фонду звернувся громадський діяч із Запоріжжя Володимир Рогов з проханням надати підтримку в оздоровленні дітей з його регіону в Білорусі”, – цитує пособника режиму білоруського диктатора Олексія Талая державне “ЗМІ” Белта.

За його словами, незаконне переміщення дітей з України проходить за дорученням Олександра Лукашенка. Також Талай заявив, що заплановано три “весняні зміни”, в рамках яких в Білорусь вивезуть більше тисячі дітей і підлітків з України.

Депортація дітей їхньої України – останні новини

28 березня в Мінреінтеграції України повідомили, що відомо про понад 19,5 тисяч депортованих окупантами дітей. При цьому на тимчасово окупованих територіях України та в РФ перебувають близько 4 390 дітей-сиріт та дітей, які залишилися без батьківського піклування.

За словами дитячого омбудсмена Дар’ї Герасимчук, кілька сотень дітей, яких повернули з російського полону, розповіли про насильство з боку окупантів.

Крім того, в Європарламенті відзначили, що Росія могла незаконно депортувати від 16 до 300 тисяч українських дітей. // УНІАН