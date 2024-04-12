Лише 3% російських боєприпасів уражають військові цілі – Кислиця в ООН

Удари російських ракет, безпілотників та керованих авіабомб лише у 3% випадків завдаються по позиціях ЗСУ, решта 97% влучають по мирних містах та критично важливій інфраструктурі України.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця під час засідання Ради Безпеки ООН, передає Укрінформ.

«Реалізуючи свою стратегію знищення, Росія від початку року випустила по українських містах і селах майже 1000 ракет, близько 2800 дронів Shahed і майже 7000 керованих авіаційних бомб», – зауважив український дипломат.

Він підкреслив, що сумарна вибухова потужність цих авіаударів по Україні перевищує 9 кілотонн.

«Лише 3% російських ракет, дронів і керованих бомб уражають військові цілі, при цьому 97% уражають цивільну інфраструктуру», – наголосив представник України.

Він акцентував, що Росія свідомо обирає цілями своїх атак критично важливі об’єкти енергетики, зокрема пов’язані з виробництвом електроенергії. Лише у березні агресор уразив 80% теплових електростанцій в Україні. Серйозних збитків завдано гідроелектростанціям. Зокрема, 29 березня Росія атакувала Дністровську та Канівську ГЕС, продемонструвавши свій намір повторити катастрофу, яку вони спричинили у червні минулого року підривом Каховської ГЕС.

«Спільним завданням міжнародного співтовариства, не лише України, має стати забезпечення того, щоби такі масштабні екологічні катастрофи більше ніколи не повторилися в Європі»,- наголосив Кислиця.

Він підкреслив, що цієї ночі Росія знову атакувала критично важливу інфраструктуру України, зокрема Трипільську ТЕЦ – основний постачальник електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Обстріли тривають і в момент засідання Ради Безпеки ООН, наголосив постпред України. Він додав, що для того щоб збільшити масштаби втрат серед цивільних, Росія вдається до практики терористів, завдаючи повторних ударів по одних і тих самих місцях, коли там уже працюють рятувальники.

За словами Кислиці, Росія націлилася на Харків, друге за розміром місто України. Причому російські можновладці не приховують своїх справжніх цілей – що це «матиме болючий, деморалізуючий вплив на українське суспільство».

Терористи застосовують цю тактику повсюдно – від прикордонних територій на півночі до Донбасу до півдня України. Після руйнування Авдіївки Росія зараз намагається зрівняти із землею Часів Яр. Одеська, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Львівська та інші області також перебувають під постійними обстрілами, наголосив постпред України при ООН.