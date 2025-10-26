«Мадяр» Бровді підтвердив удар БПЛА по греблі Бєлгородського водосховища (відео)

Командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді підтвердив, що воїни 1 окремого Центру Сил безпілотних систем завдали удару по греблі Бєлгородського водосховища й заявив, що внаслідок ураження рівень води впав на 100 см.

“Белгородське водосховище сьогодні дало тріщину. З моменту чарівного пендюля рівень впав поки на 100 см…

Візит нанесено Птахами 1 окремого Центру Сил Безпілотних Систем (трансформований 14 полк СБС).

Операція отримала назву “Дамба, ну ти тримайся, якщо що!”, але, як видно з хробачої дорозвідки, дамба трохи попсута”.

Як зазначив Бровді, “кажуть, що в бліндажах в районі села Графівка військовим хробакам знаходитися не затишно”.

Раніше Губернатор Бєлгородщини В’ячеслав Гладков 25 жовтня заявив, що “внаслідок удару ЗСУ є пошкодження греблі Бєлгородського водосховища”.

26 жовтня 16 армійський корпус ЗСУ заявив, що після удару гребля під Бєлгородом почала пропускати воду, і ворожі підрозділи, які встигли переправитись через Сіверський Донець біля Вовчанська (Харківщина), виявились фактично відрізаними від основних сил. // УП