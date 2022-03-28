Мародерство серед російських загарбників набуло величезного розмаху (аудіо)
Мародерство серед російських загарбників набуло величезного розмаху. Армія «асвабадітєлєй» проявляється у всій своїй «красі»
Про це свідчать фактично всі розмови загарбників, які перехоплює СБУ. Особливо «везучими» себе вважають ті, хто стоять у Київській області.
«Ты пила абсент когда-нибудь?», – запитує у своєї дівчини вояка. А на її здивоване запитання, чи він, бува, не на курорті, відповідає: «Мы вчера ограбили магазин: пива и всякой ху*ни набрали»…
Оскільки рашисти розуміють, що Київ їм не взяти, то ставлять для себе більш «приземлені» завдання: «Будем пивко ху*ить. У них пиво… прямо вообще ох*нное».
Далеких планів на майбутнє робити не береться: «Дату в ЗАГСе пока не бронируй. Пока не понятно че здесь и когда…».
Бо перспектива у них одна: повернутись додому у пластикових пакетах. Не найкращий одяг для весілля.