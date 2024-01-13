Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягли цілей
У ніч на 13 січня російські загарбники завдали ракетного удару по Україні, застосувавши 40 цілей – крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БПЛА, з них 8 знищені силами ППО. Більшість не влучили завдяки роботі українських систем РЕБ.
Про це повідомляють Повітряні сили.
Усього зафіксовано 40 засобів повітряного нападу противника:
- 7 зенітних керованих ракет С-300/С-400 з Бєлгородської обл. – РФ;
- 3 ударні БПЛА “Shahed-136/131” з Курської області;
- 6 аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал” з шести літаків МіГ-31К (район пуску – Тамбов);
- до 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС (район пусків – Каспійське море, РФ);
- 6 крилатих ракет Х-22 із бомбардувальників Ту-22М3 з Брянська обл. – РФ;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-31П з двох літаків Су-35 (район пусків – окупована Херсонщина);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59 з двох літаків Су-34 (район пусків – Брянська область – РФ).
В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 7 крилатих ракет Х-101/х-555/Х-55 та 1 керовану авіаційну ракету Х-59.
“Зазначимо, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами радіоелектронної боротьби!
Крім того, “нє імєющіє аналогов” російські ракети стають дедалі гіршими й летять бозна-куди!
Втім це не значить, що вони не становлять загрози, скоріше навпаки!
Тому будьте пильні, не ігноруйте тривогу, особливо із застосуванням “балістики”. // УПTweet