Мати і син з «Азовсталі» зустрілися на сьогоднішньому обміні після трьох років полону

Мати і син — Маргарита і Руслан Виноград — несподівано для себе зустрілися на сьогоднішньому обміні після трьох років полону після виходу з “Азовсталі” у Маріуполі.

Про це повідомляє Суспільне.

Вони потрапили у полон в Маріуполі і відтоді нічого не знали про подальшу долю один одного. Мати і син не бачилися з травня 2022 року, відколи виходили з “Азовсталі”.

Сьогодні, 19 квітня, вони побачили одне одного в автобусі, вперше за цей час змогли обійнятись і чекають на зустріч із рідними.

Руслану зараз 22 роки. Він писав листи мамі, думаючи, що вона вже звільнена з полону.

У суботу, 19 квітня, Україна та РФ провели один із найбільших обмінів полоненими. Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону.

Як повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, 246 воїнів повернули в рамках обміну полоненими, ще 31 людину вдалося визволити поза обміном.

Більшість із тих, кого вдалося повернути — це молодь після 2000 року народження. Своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.

До рядового та сержантського складу належать 268 звільнених, повернуто також дев’ятьох офіцерів.