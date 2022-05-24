Мелітополь охопила справжня партизанська війна

За оцінкою місцевих, близько 90% населення так чи інакше чинять спротив.

В окупованому росіянами місті Мелітополь (Запорізька область) розгорнулася партизанська війна. Після приходу ворожих військ у лютому мелітопольці намагалися блокувати бронетехніку та протестували. Після застосування сили проти них рух опору лише набрав обертів, йдеться в матеріалі BBC Україна.

За даними Інституту вивчення війни, щонайменше із середини березня в місті триває партизанський рух. Минулої середи з рейок там зійшов російських бронепотяг. Днями в Мелітополі знайшли тіла двох окупантів.

А минулого місяця біля Мелітополя підірвали міст, яким постачали припаси для ворога.

«Це робота наших партизанів, наших спецслужб та наших солдатів. Вони діяли спільно», – заявив мер міста Іван Федоров.

Місцеві мешканці кажуть, що росіяни з усіх сил прагнуть зупинити опір. Вони обшукують будинки та затримують людей, часто – навмання.

Місцева журналістка Світлана Залізецька стверджує, що опір чинять ледь не 90% мешканців міста.

«Одні просто з ненавистю дивляться на російських солдатів. Інші співають ночами патріотичних пісень. Деякі вивішують на вулицях плакати з українськими прапорами», – зазначила вона.

На Залізецьку окупанти тиснули, щоб схилити до співпраці. Після викрадення мера Федорова журналістка вирішила поїхати з міста. Їй вдалося дістатися вільної частини України, але росіяни почали тиснути на її родину.

«Спочатку вони хотіли знищити сайт. Не вдалося. Тоді вони намагалися схопити мене. Знову не вдалося. Потім вони затримали мого батька і взяли його в заручники, щоб змусити мене повернутися й отримати контроль над сайтом», – розповіла жінка.

Після публічного визнання, що вона більше не володіє сайтом і не працює, окупанти відпустили її батька.

Окупанти прагнуть змінити проукраїнські погляди мелітопольців.

«Якщо в Маріуполі фізично вбивають українців, то тут намагаються зламати нам душу, – каже місцева мешанка Ірина (імʼя змінене). – Але в них нічого не вийде».

Нагадаємо, у травні окупанти почали складати списки мешканців Мелітополя. Мер припускав, що це може бути підготовкою до псевдореферендуму. // LB.ua