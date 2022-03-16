Мера Мелітополя Івана Федорова звільнено з російського полону — ОП

Мер Мелітополя Іван Федоров звільнений з рашистського полону, він живий та у безпеці.

Про це пише УНН з посиланням на заяви Офісу Президента України.

“Мер Мелітополя Іван Федоров звільнений з російського полону”, — написав глава Офісу президента Андрій Єрмак в своєму Telegram-каналі.

З його слів, просто зараз звільнений з російського полону Федоров розмовляє з Президентом Володимиром Зеленським.

Як додав заступник глави ОП Кирило Тимошенко, це була спецоперація зі звільнення чиновника, і вже скоро він повернеться до виконання своїх обов’язків.