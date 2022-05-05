Мешканець Біляївського району відповідатиме за проведення розвідакцій на території Одещини

Прокурори Одеської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Одещини за фактом сприяння діяльності терористичної організації, придбання, носіння та зберігання вогнепальної зброї, вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України).

За даними слідства, обвинувачений, будучи прихильником «русского мира» та підтримуючи на території України незаконне вторгнення та проведення військово-терористичних дій представниками збройних формувань Російської Федерації, за допомогою месенджеру «Telegram» надавав представникам так званої «ЛНР» інформацію щодо кількості, розміщення та переміщення військової техніки Збройних Сил України, блокпостів територіальної оборони, прикордонних загонів, чисельності особового складу.

Також зловмисник повідомляв про осіб, які допомагають та сприяють Збройним Силам України на території Одеської області, зокрема, Біляївського та Білгород-Дністровського районів.

Крім того, чоловік, без передбаченого законом дозволу, придбав та зберігав за місцем свого мешкання гладкоствольну вогнепальну зброю та вибухову речовину типу гексоген.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Управління СБУ в Одеській області.

За цей злочин Законом передбачено до 15 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури