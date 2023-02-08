Мешканка Слов’янська за гроші давала ворогу позиції ЗСУ

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури мешканці м. Слов’янська повідомлено про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 3 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, у січні 2023 року прихильниця «руського миру» в одній із заборонених в Україні соціальних мереж з власного комп’ютеру надсилала представнику держави-агресора інформацію щодо позицій наших воїнів та місць дислокації техніки ЗСУ на території м. Слов’янська.

Крім того, жінка підтверджувала або спростовувала вже наявні в окупантів дані.

За своє сприяння підозрювана отримувала грошові кошти.

Наразі їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснюються ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора