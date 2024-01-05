Мешканців Сумщини закликали повідомляти в СБУ про підозрілих осіб

В регіоні тривають контрдиверсійні заходи.

На території Сумської області тривають контрдиверсійні заходи, запроваджені в межах режиму воєнного стану. Вони спрямовані на запобігання та нейтралізацію загроз розвідувально-підривної діяльності проти України.

Управління СБУ в Сумській області закликало мешканців відповідально реагувати на законні вимоги учасників контрдиверсійних заходів. У разі виявлення підозрілих осіб потрібно повідомити СБУ.

“За наявної інформації щодо підозрілих осіб, які перебувають у регіоні, особливо, якщо такі цікавляться розташуванням військових та стратегічно важливих об’єктів, підрозділів Сил оборони тощо, просимо негайно телефонувати на цілодобову лінію довіри Управління Служби безпеки України в Сумській області, за номером: 0891-200-533 або повідомляти на електронну адресу Управління: [email protected]”, – йдеться у повідомленні. // LB.ua