Мешканця одного з сіл Бучанського району підозрюють у співпраці з окупантами

Подільською окружною прокуратурою міста Києва спільно зі слідчими Подільського УП ГУНП у м. Києві за матеріалами ГУ СБ України в м. Києві та Київській області повідомлено про підозру мешканцю Київщини у вчиненні публічних закликів до співпраці з збройними формуваннями держави-агресора та поширенні інформації про розташування Збройних Сил України (ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 114-2 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний, в умовах воєнного стану, наприкінці лютого 2022 року прийняв пропозицію представників збройних сил російської федерації та в порушення ч. 1 ст. 54-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в України» був проголошений старостою одного з населених пунктів Бучанського району Київської області.

У подальшому підозрюваний неодноразово публічно закликав жителів даного населеного пункту до співпраці зі збройними силами держави-агресора.

Крім того, вказаний чоловік, в умовах воєнного стану, неодноразово надавав російським військовослужбовцям відомості про розташування особового складу Збройних сил України та територіальної оборони, які не були офіційно розміщені у відкритому доступі Генеральним штабом Збройних Сил України, а також вчиняв інші дії, спрямовані на співпрацю зі збройними силами російської федерації.

Відносно підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Київська міська прокуратура