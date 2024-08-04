Міноборони попередило про поширення фейкових застосунків на зразок «Резерв+»

Заступниця глави оборонного відомства пояснила, як не потрапити на гачок зловмисників.

Ворог розповсюджує веб-застосунки, які повинні мати вигляд, як “Резерв+”.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За її словами, противник планує поширювати ці застосунки серед українців для збору персональних даних.

“Ми вже знаємо про це і працюємо над забезпеченням вашого захисту. Просимо вас бути уважними та перевіряти джерела, на які переходите. Користуйтеся тільки офіційним сайтом Резерв+: reserveplus.mod.gov.ua”, – наголосила Черногоренко.

Вона закликала не переходити за посиланнями, що імітують назву reserveplus.mod.gov.ua і закінчуються на .top, .website, .org тощо.

“При завантаженні застосунку обов’язково перевіряйте, що розробником є Міністерство оборони України (MINISTERSTVO OBORONY UKRAINY)”, – додала посадовиця. // LB.ua