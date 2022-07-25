Мінус $17,3 мільярда: експерти підрахували мінімальні втрати РФ на війні в Україні

Кількість загиблих окупантів перевищила 74 тисячі.

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила майже 75 тисяч осіб. Сюди входить особовий склад армії РФ, мобілізовані з тимчасово окупованих територій і найманці. А загальна вартість техніки, яку знищили ЗСУ, перевищила $17,3 мільярда.

Такими даними поділилися експерти ресурсу Ua War Infographics. Вони підраховують втрати Росії на війні проти України.

Згідно з опублікованою інфографікою, українські воїни ліквідували приблизно 39 700 чоловік особового складу армії РФ. Аналогічні дані були присутні в ранковому зведенні від Генштабу. Однак аналітики зробили важливе уточнення: втрати агресора набагато вищі.

Українське командування враховує тільки ліквідованих росіян, смерті яких вдалося підтвердити. А на боці агресора воюють також найманці та мобілізовані з тимчасово окупованих територій нашої країни. Серед перших було знищено приблизно 12 тисяч осіб, а серед других — як мінімум 23 тисячі.

В результаті загальне число ліквідованих супротивників становить 74 700 солдатів. Однак аналітики уточнили, що це мінімальна кількість, про яку можна з упевненістю говорити. На практиці українські воїни усунули більше найманців і мобілізованих з тимчасово окупованих територій.

Схожу інфографіку присвятили техніці. За п’ять місяців повномасштабної війни ЗСУ знищили танків, літаків, артилерії та іншого на загальну суму як мінімум $17,3 млрд. Одних тільки винищувачів вдалося “демілітаризувати” на $5,6 млрд. Кількість втрат в техніці, якщо переводити в грошовий еквівалент, буде більшою, ніж річні доходи більшості суб’єктів РФ.

Нагадаємо, раніше сьогодні, 25 липня, УНІАН повідомляв, що ЗСУ знищили командно-спостережний пункт Росгвардії. А кількість складів боєприпасів окупантів, які вдалося підірвати ударами з HIMARS, досягла 50 штук. // УНІАН