Мінюст показав умови тримання російських військовополонених

Російські військовополонені утримуються в таборі на заході України та дільницях майже в кожному регіоні відповідно до норм міжнародного права. В Мінюсті розраховують, що росіяни дотримуватимуться тих самих норм.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції України: «В установах державної кримінально-виконавчої служби України для тримання військовополонених утворено 51 дільницю, які розташовані майже в кожному регіоні України, та 1 табір, розташований на заході держави».

«Табір для військовополонених охороняється. Для утримуваних тут осіб створенні належні побутові умови, організовано медичне забезпечення. Важливо, що військовополонені працюють. Вони не проводять своє буття, просто дивлячись у стелю. Вони займаються деревообробкою та приносять користь для українського суспільства», повідомив міністр Денис Малюська.

Якщо неможливо доставити військовополонених у табір, їх можуть тимчасово тримати на дільницях у звичайних місцях ув’язнення та СІЗО. Але окремо від засуджених. Також на дільницях знаходяться військовополонені, яких найближчим часом можуть обміняти на українців.

«Я впевнений, що коли ми показуємо, як ми утримуємо російських полонених, – ці кадри неодмінно побачать в РФ, і ми розраховуємо, що вони будуть наших громадян утримувати в аналогічних умовах, доки ми їх не обміняємо», сказав міністр.

6 червня у Верховній Раді запропонували внести зміни до законодавства України щодо процедури обміну військовополонених: засуджені в Україні після обміну не будуть зобов’язані відбувати покарання. // УП