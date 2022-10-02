Мобилизация женщин в Украине: правила призыва

За свободу и независимость Украины рядом с мужчинами воюют женщины. Их меньше, чем мужчин, но больше, чем в армии любой отдельной страны НАТО. По словам МО Украины, сейчас рядах ВСУ около 50 тыс. женщин. Документ о постановке военнообязанных женщин на учет был подписан 11.10.2021г. В данном Указе МО можно найти список военно-учетных специальностей и смежных профессий, которые обязывают женщин стать на учет. Указ вступает в силу с 1 октября 2022 года.

Правила призыва женщин в Украине

Первое, что нужно усвоить, постановка на учет – это не мобилизация. Военнообязанная женщина будет находиться в запасе ВСУ и в ее жизни не произойдет кардинальных изменений. Глава МВД Виктор Андрусив говорит, что женщинам, стоящим на учете, даже не будут запрещать выезжать из страны. Призыв женщин в Украине происходит только добровольно и по контракту.

Как узнать, нужно ли вам становиться на военный учет? Для этого необходимо прочитать перечень основных и смежных специальностей, подлежащих учету. В документе МО есть не только название профессии, но и ее номер по классификатору. Каждый может проверить свою специальность. Список включает различные отрасли: химию, биологию, IT-сферу, физику, географию, метрологию, медицину, биоинженерию, обеспечение войск, пищевые технологии, психологию и др.

Существует ситуации, в которых женщины освобождаются от призыва:

беременность и отпуск по уходу за ребенком;

наличие ребенка инвалида;

наличие трех несовершеннолетних детей;

учеба на стационаре;

муж, служащий в ВСУ;

погибшие на войне или пропавшие без вести близкие родственники;

состояние здоровья.

С какими диагнозами не берут в армию?

Независимо от пола военнослужащие должны быть здоровыми и в состоянии выполнять приказы командования, поэтому каждый призывник проходит медицинскую комиссию. Медики могут дать освобождение от службы, если у женщины наблюдаются симптомы острого или хронического заболевания, которое входит в перечень диагнозов для получения белого билета.

Заболевания для снятия с воинского учета затрагивают все функции организма. В армию не возьмут с больным сердцем (сердечная недостаточность, инфаркт, инсульт), проблемами с кровообращением (тромбоз, варикоз, гипертония), эндокринной и пищеварительной системой. Туберкулез, ВИЧ, гепатиты и инфекции, передающиеся половым путем также служат причиной, по которой женщину не поставят на воинский учет. В перечень заболеваний, освобождающих от службы, входят психические расстройства, глухота, проблемы со зрением, некоторые кожные заболевания, травмы и неврологические болезни.

Есть несколько сугубо «женских» заболеваний, которые дают право на освобождение от армии. К таковым относятся проблемы с молочными железами (мастопатия, аденоматоз, гипертрофия и др.), а также заболевания органов малого таза (воспаление шейки матки и женских тазовых органов). Каждый диагноз рассматривается индивидуально, если болезнь не нарушает функциональность всего организма, то пациентка может быть признана ограниченно годной к службе в ВСУ.