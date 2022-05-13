МВС з’ясувало імена окупантів з відео CNN, які вбили двох цивільних на Київщині

Майже скрізь на об’єктах в Україні є відеоспостереження, а програмне забезпечення майже у всіх випадках дозволяє ідентифікувати людину.

Міністерство внутрішніх справ ідентифікувало російських окупантів, які здійснили вбивство двох цивільних на Київщині, кадри якого нещодавно були опубліковані каналом CNN.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

«Ось, наприклад, відомий сюжет CNN, де на Київщині окупанти вчиняють вбивство двох цивільних чоловіків: власника автосалону та охоронця. Ми змогли не лише зафільмувати їхні обличчя, але і змогли ідентифікувати їх. Тому ми вважаємо, що від відповідальності їм не сховатися», — сказав він.

За його словами, майже скрізь на об’єктах є відеоспостереження, а програмне забезпечення, яке надали міжнародні партнери, майже у всіх випадках дозволяє ідентифікувати таких російських вбивць.

«Програма в автоматичному режимі порівнює зображенням зі знімками в базі даних, що налічує понад 10 мільярдів фото. Також ця програма дозволяє ідентифікувати російських військових, які були вбиті або потрапили в полон чи зникли безвісти», — сказав він.

Також МВС ідентифікує та затримує українців, які розкрадають майно на відносно спокійних територіях.

До реєстрів уже внесено понад сім тисяч справ — пограбування, розбої. Топ три регіони за кількістю таких випадків, за словами Єніна, це Чернігівська, Дніпропетровська та Харківська області.

Не дивлячись на відсутність активних бойових дій на Дніпропетровщині, регіон є хабом для отримання гуманітарної допомоги та іншого забезпечення окупованих територій, тому тут кількість злочинів одна з найвищих. // УНІАН