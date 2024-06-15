Мир має відновити суверенітет та територіальну цілісність України, – фон дер Ляєн

Президент Єврокомісії зазначила, що замороження конфлікту сьогодні – це рецепт для подальшої агресивної війни.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру заявила, що замороження російсько-українського конфлікту сьогодні призведе лише до подальшої агресивної війни, повідомляє РБК-Україна.

“Замороження конфлікту сьогодні, коли іноземні війська окуповують українську землю, не є відповіддю. Де факто, це рецепт для подальшої агресивної війни”, – сказала фон дер Ляєн.

Натомість, як зазначила президент Єврокомісії, світові лідери мають підтримати всеосяжний, справедливий та стійкий мир для України.

“Такий мир, що відновить суверенітет та територіальну цілісність України, непорушність всіх кордонів, суверенітет всіх народів, – саме це є ставкою”, – наголосила вона.

Нещодавно Міністерство закордонних справ України прокоментувало чергову маніпуляцію російського керманича Володимира Путіна, яку він озвучив напередодні Глобального саміту миру. У МЗС вважають, що висунуті ним Україні ультиматуми для “переговорів” мають на меті ввести в оману міжнародну спільноту, підірвати дипломатичні зусилля та розколоти єдність світової більшості. // LB.ua