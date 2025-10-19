«Мирний» ХАМАС готує напад на цивільних в Секторі Гази

В угрупуванні кажуть, що його сили виконують національний обов’язок.

Державний департамент США заявив, що угрупування ХАМАС планує порушити домовленість про припинення вогню, зокрема запланувало напади на цивільне населення Сектору Гази.

«Цей запланований напад на палестинських цивільних осіб становитиме пряме та грубе порушення угоди про припинення вогню та підірве значний прогрес, досягнутий завдяки посередницьким зусиллям. Гаранти вимагають від ХАМАС виконання своїх зобов’язань згідно з умовами припинення вогню», – йдеться у повідомленні Держдепу.

В США також зазначили, що уже повідомили країни-гаранти мирної угоди «про достовірні повідомлення» щодо планів ХАМАС.

Також Вашингтон заявив, що якщо угрупування таки реалізує план нападу, то «будуть вжиті заходи для захисту населення Гази та збереження цілісності угоди про припинення вогню».

Як пише Al Jazeera, ХАМАС уже заперечив заяву Держдепу США та заявив, що звинувачення є хибними та «повністю відповідають оманливій ізраїльській пропаганді й прикривають продовження злочинів окупації та організованої агресії» проти палестинців у Газі.

«Сили поліції в Газі за широкої підтримки населення виконують свій національний обов’язок, переслідуючи збройні угруповання та притягуючи їх до відповідальності відповідно до чинних законів, щоб захистити мешканців та їхнє майно», – йдеться у заяві руху.

Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що в неділю вранці ізраїльські військові провели атаку в Рафаху та інших місцях на півдні Гази. Видання The Times of Israel пише, що «терористи здійснили атаку на ізраїльські війська в Рафаху на півдні Гази, що спонукало Армію оборони Ізраїлю завдати авіаударів у цьому районі».

Нагадаємо, 13 жовтня Єгипет, Катар, Туреччина та США підписали угоду про припинення вогню у секторі Газа, виступивши гарантами нового перемир’я. Трамп заявив, що війну в регіоні офіційно закінченою.

Після відступу ізраїльських військ у соцмережах з’явилися відео страти людей у Секторі Газа. У ХАМАС тоді заявили, що страчені, співпрацювали з Ізраїлем або були причетні до вбивств мирних жителів. Правозахисники та офіс президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса засудили страти та назвали їх «жахливими злочинами». // Дзеркало тижня