МЗС Ізраїлю звинуватило Ердогана у підтримці терористів

ХАМАС є справжнім ворогом палестинського народу, переконують в МЗС.

Туреччина відкликала посла з Тель-Авіву через події в секторі Гази. В Міністерстві закордонних справ Ізраїлю назвали це “ще одним кроком президента Туреччини, який підтримує терористичну організацію ХАМАС”.

“Рішення турецького уряду повернути посла для консультацій, поки Держава Ізраїль перебуває у самообороної війни, … є ще одним кроком президента Туреччини на бік терористичної організації ХАМАС”, – йдеться в заяві МЗС.

Ізраїльське відомство наголошує, що після нападу 7 жовтня бойовики ХАМАС вбили, вбили та стратили понад 1400 людей та взяли 240 осіб в заручники.

“Крім того, терористи ХАМАСу використовують населення Гази як живий щит, не даючи їм пройти в безпечні зони та викрадаючи у них пальне, їжу та питну воду. ХАМАС є справжнім ворогом палестинського народу і здійснює військові злочини та злочини проти людства”, – додають в повідомленні.

Відносини Ізраїлю та Туреччини на тлі війни проти ХАМАС

Ізраїль у відповідь на атаку ХАМАС розпочав наземну операцію в секторі Гази, контрольованому бойовиками. Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган називає події в секторі “різаниною”. Він виступав на масштабному пропалестинському мітингу в Стамбулі, під час своєї промови він звинувачував Ізраїль та західні країни.

Сьогодні Туреччина заявила, що відкликає свого посла в Тель-Авіві (Ізраїль) Шакіра Торнулара через гуманітарну кризу, яка виникла в секторі Гази. Ердоган також оголосив, що припиняє контакти із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у зв’язку з діями Ізраїлю в секторі Гази. // УНІАН