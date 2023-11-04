МЗС Ізраїлю звинуватило Ердогана у підтримці терористів

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ХАМАС є справжнім ворогом палестинського народу, переконують в МЗС.

Туреччина відкликала посла з Тель-Авіву через події в секторі Гази. В Міністерстві закордонних справ Ізраїлю назвали це “ще одним кроком президента Туреччини, який підтримує терористичну організацію ХАМАС”.

Ismail Haniyeh, Hamas premier in Gaza, left, and his Turkish counterpart, then-PM Recep Tayyip Erdogan, salute lawmakers and supporters of Erdogan’s Islamist Justice and Development Party at the Parliament in Ankara, Turkey, January 3, 2012. (AP)

“Рішення турецького уряду повернути посла для консультацій, поки Держава Ізраїль перебуває у самообороної війни, … є ще одним кроком президента Туреччини на бік терористичної організації ХАМАС”, – йдеться в заяві МЗС.

Ізраїльське відомство наголошує, що після нападу 7 жовтня бойовики ХАМАС вбили, вбили та стратили понад 1400 людей та взяли 240 осіб в заручники.

“Крім того, терористи ХАМАСу використовують населення Гази як живий щит, не даючи їм пройти в безпечні зони та викрадаючи у них пальне, їжу та питну воду. ХАМАС є справжнім ворогом палестинського народу і здійснює військові злочини та злочини проти людства”, – додають в повідомленні.

Відносини Ізраїлю та Туреччини на тлі війни проти ХАМАС

Ізраїль у відповідь на атаку ХАМАС розпочав наземну операцію в секторі Гази, контрольованому бойовиками. Турецький лідер  Реджеп Таїп Ердоган називає події в секторі “різаниною”. Він виступав на масштабному пропалестинському мітингу в Стамбулі, під час своєї промови він звинувачував Ізраїль та західні країни.

Сьогодні Туреччина заявила, що відкликає свого посла в Тель-Авіві (Ізраїль) Шакіра Торнулара через гуманітарну кризу, яка виникла в секторі Гази. Ердоган також оголосив, що припиняє контакти із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у зв’язку з діями Ізраїлю в секторі Гази. // УНІАН

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