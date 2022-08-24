На Черкащині за держзраду судитимуть інформатора ФСБ

Прокурори Черкаської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо місцевого жителя за державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що чоловік надавав ФСБ РФ координати військових об’єктів, приміщень правоохоронних та державних органів, об‘єктів критичної інфраструктури. За виконання завдань ворожої спецслужби інформатору обіцяли грошову винагороду. Крім того, він просив у представників ФСБ пістолети з глушником та прицілами, вибухові пристрої та боєприпаси щоб підготуватися до підтримки окупантів.

У червні 2022 року правоохоронці затримали чоловіка під час збору інформації про розташування військової частини. На цей час він перебуває під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали співробітники Управління СБУ в Черкаській області.

Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора