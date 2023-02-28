На Чернігівщині судитимуть чергового російського окупанта, який стріляв у мирних жителів та займався мародерством

Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця Російської Федерації за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Пакуль Чернігівського району командир одного з підрозділів ЗС РФ зайшов до підвалу місцевого лісництва, де перебували двоє жителів села. Він здійснив у їх бік постріли з вогнепальної зброї. Потерпілі отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Іншого дня обвинувачений віддав незаконний наказ підлеглим військовослужбовцям РФ провести обшук однієї з баз відпочинку в тимчасово зайнятому селі Андріївка Чернігівського району. Вони заволоділи майном невійськового призначення, чим спричинили власнику бази матеріальну шкоду.

Спеціальне досудове розслідування кримінального провадження здійснювалося слідчими УСБУ в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора