На Чернігівщині судитимуть чергового російського окупанта, який стріляв у мирних жителів та займався мародерством
Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця Російської Федерації за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, у березні 2022 року під час окупації села Пакуль Чернігівського району командир одного з підрозділів ЗС РФ зайшов до підвалу місцевого лісництва, де перебували двоє жителів села. Він здійснив у їх бік постріли з вогнепальної зброї. Потерпілі отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Іншого дня обвинувачений віддав незаконний наказ підлеглим військовослужбовцям РФ провести обшук однієї з баз відпочинку в тимчасово зайнятому селі Андріївка Чернігівського району. Вони заволоділи майном невійськового призначення, чим спричинили власнику бази матеріальну шкоду.
Спеціальне досудове розслідування кримінального провадження здійснювалося слідчими УСБУ в Чернігівській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.Tweet