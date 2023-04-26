На Чернігівщині судитимуть чергового російського окупанта

Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця ЗС РФ за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 14 березня 2022 року під час окупації с. Лукашівка Чернігівського району двоє військовослужбовців держави-агресора здійснили незаконне затримання та застосовували фізичне насильство до місцевого мешканця з метою з’ясування відомостей про розташування позицій ЗСУ.

Не отримавши необхідних даних, окупанти вивели чоловіка на територію присадибної ділянки, повалили на землю та завдали численних ударів по кінцівкам та тулубу.

У подальшому обвинувачений наніс удар прикладом автомату по голові потерпілого, а другий військовослужбовець здійснив постріл з вогнепальної автоматичної зброї в ногу.

За вчинене військовослужбовцю РФ загрожує покарання до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування здійснювалося слідчим відділом Управління СБУ в Чернігівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури