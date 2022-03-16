На Дніпропетровщині затримали вісім осіб, які можуть бути причетні до ДРГ

Всіх осіб затримали доправили до Служби безпеки України.

Поліцейські Дніпропетровщини виявили вісім осіб, які можуть бути причетні до диверсійно-розвідувальної роботи.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Всіх осіб затримали 15 березня та доправили до Служби безпеки України для проведення процесуальних дій.

У Дніпрі поліцейські затримали двох чоловіків, які пересувалися на автомобілі “Daewoo Nexia” без номерних знаків. Затримані висловлювали антиукраїнську політичну позицію та підтримували дії ворожої країни.

У Кривому Розі поліцейські спільно з бійцями територіальної оборони під час перевірки маршрутного таксі виявили двох громадянок Росії. За словами жінок, вони нібито перебували у батьків, а зараз повертаються додому.

Також правоохоронці затримали у місті двох чоловіків, які за допомогою квадрокоптера могли здійснювати відеофіксацію українських стратегічних об’єктів або позицій наших військовослужбовців.

У місті Синельникове поліція затримала двох чоловіків, які висловлювали російську пропаганду, неповагу до ЗСУ та керівництва держави. В одного з чоловіків в телефоні виявили антиукраїнську переписку з мешканцем АР Крим. // LB.ua