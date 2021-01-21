На Донбасі окупанти вбили українського морпіха

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У зоні бойових дійна Донбасі 21 січня внаслідок порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків загинув український військовий.

Про це повідомила пресслужба Командування морської піхоти.

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Там зазначили, що бойовиків відкрили снайперський вогонь в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Внаслідок обстрілу загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Інших деталей обстрілу там не повідомляють.

Зазначимо, що у вечірньому звіті штабу операції Об’єднаних сил станом на 17:00 вечора 21 січня про загиблих чи поранених не повідомляли. Там зазначали, що протягом доби бойовики два рази відкривали вогонь неподалік Красногорівки та Мар’їнки.

20 січня окупанти поранили українського військового.

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