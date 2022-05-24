На Донбасі українські бійці відбили 16 атак та знищили понад 30 одиниць техніки ворога

Мужні українські воїни угруповання Об’єднаних сил 23 травня відбили 16 атак ворога та знищили понад 30 одиниць військової техніки противника, а російські воєнні злочинці авіаційними нальотами, ракетними ударами і артилерійськими обстрілами зруйнували 80 цивільних об’єктів у Луганській і Донецькій областях.

За добу рашисти вбили щонайменше 11 жителів Донецької і Луганської областей, поранено 13 осіб. Інформація уточнюється, триває розбір завалів у Краматорському районі.

За добу, 23 травня, російські війська обстріляли 41 населений пункт на сході України.

У Донецькій області зруйновано 33 житлових будинки, дитячий садок, відділення банку, сільськогосподарське підприємство в селі Калинове, скит Святителя Іоана Шанхайського (с. Адамівка) Святогірської Свято-Успенської лаври, магістральні газогони обласного значення.

У Луганській області, через інтенсивні обстріли ворога, неможливо отримати повну та оперативну інформацію про руйнування об’єктів. За попередніми даними, пошкоджено щонайменше 25 житлових будинків, будівля обласного управління Нацполіції, приміщення дитячого розважального центру, аптека.

На межі Дніпропетровської та Донецької областей, у районі залучення підрозділів ДСНС, які входять до складу угруповання Об’єднаних сил, ворог завдав ракетного удару по м. Павлоград та смт Залізничне Синельниківського району. Зруйновано 12 житлових будинків, залізничний вокзал, 5 господарчих споруд, лінії електромережі, ділянки колії.

Підрозділи ДСНС, що входять до складу угруповання Об’єднаних сил, ліквідували дві великі пожежі в Соледарі і Бахмуті. Через інтенсивні ворожі обстріли залучення рятувальників у багатьох районах неможливе.

Піротехніки знешкодили 38 вибухонебезпечних предметів у Краматорському, Бахмутському, Покровському районах. Увага! Не підіймайте невідомі предмети, не чіпайте нерозірвані снаряди. Викликайте піротехніків за телефоном 101 або поліцію – 102.

За минулу добу з районів ведення бойових дій на Донбасі рятувальники евакуювали 678 людей. Сьогодні, 24 травня, о 16:30 з Покровська очікується відправлення евакуаційного потягу №234/233 – до Львова через Дніпро.

Слава Україні!

Угруповання Об’єднаних сил / Joint Forces Task Force