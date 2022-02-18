На Донбассе боевики обстреляли гуманитарный конвой Красного Креста

На Донбассе под обстрел боевиков попал гуманитарный конвой Красного Креста. Это произошло во время его прохождения КПВВ «Счастье».

«Сегодня около 12:00 российские оккупационные войска обстреляли КПВВ «Счастье» в Луганской области, где в это время проходил проверку Госпогранслужбы гуманитарный конвой Международного комитета Красного Креста, который двигался с неподконтрольной территории», — написал Залужный.

По его словам, обстрел был произведен из крупнокалиберного пулемета (около 50 выстрелов), миномета 82 мм (3 выстрела), гранатомета АГС-17 (10 выстрелов) из населенного пункта Веселая Гора.

«Четыре автомобиля из состава гуманитарного конвоя прошли КПВВ, люди были эвакуированы в укрытие. Восемь автомобилей остались в межпозиционной зоне», — рассказал Залужный.

Он добавил, что потерь среди гражданских лиц и состава Объединенных сил в результате обстрелов нет.