На Донбассе получили ранения девять военнослужащих

В понедельник, 1 марта, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации трижды обстреляли подразделения украинских военных. При этом оккупанты продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное боевики вели прицельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Павлополя — еще и из станковых противотанковых гранатометов.

На этом же направлении на неизвестном взрывном устройстве подорвался военный автомобиль. В результате происшествия один украинский военный получил боевое ранение, еще восемь — боевое травмирование.

«Защитников оперативно доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь военные врачи. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются», — говорится в сообщении.

Кроме того, возле Богдановки оккупанты осуществили прицельный обстрел позиций ООС из автоматического станкового и ручных противотанковых гранатометов.

На вражеские обстрелы в ответ украинские военные открывали огонь. // РБК-Украина