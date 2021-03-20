На Донбассе в результате обстрела боевиков погиб украинский военнослужащий

Боевики на Донбассе обстреляли сегодня позиции Объединенных сил вблизи Шумов. В результате вражеского обстрела погиб украинский военный.

Об этом сообщило ОТУ «Север» в Facebook.

Отмечается, что вооруженные формирования России осуществили прицельный обстрел позиций украинских военных из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Шумы.

«В результате обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Украинские военные открыли ответный огонь на вражеский обстрел.

О действиях оккупантов украинская сторона уведомила представителей ОБСЕ. // РБК-Украина