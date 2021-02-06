На Донбассе в результате обстрелов ранены двое украинских бойцов
В субботу, 6 февраля, боевики обстреляли позиции ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения.
Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.
«Около 13:00 в результате обстрела противником в районе Торецкого и Северодонецка получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины», – говорится в сообщении.
Военнослужащим оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.
Украинская сторона СЦКК, в свою очередь, ввела «режим тишины» и направила ноты в СММ ОБСЕ, о нарушении договоренностей. // СегодняTweet