На Донбассе в результате обстрелов ранены двое украинских бойцов

В субботу, 6 февраля, боевики обстреляли позиции ВСУ, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе.

«Около 13:00 в результате обстрела противником в районе Торецкого и Северодонецка получили ранения двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины», – говорится в сообщении.

Военнослужащим оказана медицинская помощь, их состояние стабильное.

Украинская сторона СЦКК, в свою очередь, ввела «режим тишины» и направила ноты в СММ ОБСЕ, о нарушении договоренностей. // Сегодня