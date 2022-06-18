На Донеччині «Іглою» збито ще один російський штурмовик Су-25

Постаралися воїни з 72-ї бригади імені Чорних Запорожців.

В Донецькій області воїни 72-ї бригади імені Чорних Запорожців збили з ПЗРК «Ігла» російський літак Су-25.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці бригади.

СУ-25 рашистів вирішив поцікавитись: «А хто тут?» Відповідь була миттєва. Гепнувся гучно та яскраво. Бо у вмілих руках і ПЗРК «Ігла» гарний інструмент для прибирання всілякого непотребу з неба. А з руками в нас все гаразд – мовиться у повідомленні.

Додамо, що Су-25 – це одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також – знищення об’єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. // УНІАН