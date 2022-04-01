На Донеччині повідомлено про підозру експоліцейському, який перейшов на бік окупантів

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури громадянину України заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 березня 2022 року, після того як збройні сили РФ та підконтрольні їм незаконні збройні формування тимчасово захопили частину населених пунктів Маріупольського району, мешканець с. Малоянісоль, у грудні 2021 року звільнений з органів поліції України, добровільно та публічно заявив про співпрацю з окупантами.

За матеріалами Донецького управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України він обійняв псевдопосаду у незаконному правоохоронному органі — так званому Мангушському РВВС МВС «ДНР».

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУ НП в Донецькій області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Офіс Генерального прокурора