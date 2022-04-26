На Харківщині мобілізоване «гарматне м’ясо» Л/ДНР боїться наступати (аудіо)

Аби хоч якось мінімізувати втрати, вони використовують мобілізованих жителів так званих «Л/ДНР» як живий щит для кадрових російських військових.

Про це свідчать нові перехоплення телефонних розмов загарбників, які є у розпорядженні СБУ.

«Сначала наших просто кидали наперед. С другой роты. Их мертвыми попривозили. На броню прыгает и поехали на зачистку села. А там же всегда ждут и стреляют укропы. Сегодня люди начали отказываться. Россияне отказались, наши отказались, но луганчане поехали», — розповідає своїй матері чоловік, якого рашисти мобілізували на території «ДНР».

Він говорить, що відмовився іти у наступ під Ізюмом і не хоче бути гарматним м’ясом. Чоловік не збирається підписувати жодних контрактів із окупантами і вже зрозумів, що єдине, що загарбники залишають після себе – руїни.

«Наша миссия – выжить! Слов нет… Все на нервах, хана, короче. Россия оставляет после себя руины. Прорваться туда не могут. 9 мая это все не кончится», — резюмує окупант.

Що ж, якщо місія цих загарбників – вижити, радимо їм чимшвидше скласти зброю і здатися у полон. А далі – кожен відповідатиме за скоєне.

#СБУ

#ЗупинимоОкупантів

#stoprussia

Служба безпеки України