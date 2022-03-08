На Харківщині окупанти висадили 120 десантників. Частину розгромили, решта – втекли до Росії

На Харківщині окупанти висадили 120 десантників, частину з них одразу розгромили, решта — втекли на територію РФ.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

«Ворогу не вдалося реалізувати заплановане й у Вовчанському районі. Російський противник на 3 гелікоптерах висадив десантно-штурмову групу. 120 осіб хотіли рухатися на місто Харків. Але наші тероборонівці та підрозділи сухопутних військ ЗСУ знищили більшу частину десанту прямо на місці. Решта — втекла на територію Білгородської області Російської Федерації», — повідломив Синєгубов.

Зі слів голови ОДА, Збройні Сили України міцно тримають оборону Харкова. «Російський ворог не робить навіть спроб активного наступу, окрім окремих обстрілів окраїн міста», — вказав Синєгубов.

«Як інформує Штаб оборони Харкова, сухопутна частина міста повністю контролюється Збройними Силами України. Групувань регулярних ворожих військ в місті немає, диверсійно-розвідувальних груп також немає. Окремих диверсантів швидко виявляємо та ліквідовуємо. Як от сьогодні о 7 ранку затримали жінку-розвідницю, яка збирала дані про військові об’єкти», — додав він.