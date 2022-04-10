На Харківщині в неділю від ворожих обстрілів загинуло 10 осіб, серед них – дитина

Внаслідок ворожих обстрілів протягом дня в неділю, 10 квітня, на Харківщині загинуло 10 мирних мешканців, ще 11 отримали поранення.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

«Вдень окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру Балаклії, Пісочина, були сильні обстріли у Золочеві, Дергачах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирних жителів. Станом на зараз відомо про 11 постраждалих, загинули 10 людей, серед них — 1 дитина», — повідомив Синєгубов.

З його слів, на сьогодні нема підстав для евакуації з міста Харкова. Водночас, проводиться евакуація з Лозової та Барвінкового.

Найгарячішою точкою області залишається Ізюм.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, на сьогодні існує ймовірність активізації бойових дій за місто Харків.