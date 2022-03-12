На Харківщині з-під завалів дістали тіла п’яти людей, серед них двоє дітей

У селі Слобожанське на Харківщині з-під завалів дістали тіла п’ятьох людей, серед них двоє дітей. В їхній будинок у ніч проти 10 березня влучила авіабомба російських окупантів.

Про це УНН повідомляє з посиланням на ДСНС України.

«За добу з 11 по 12 березня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу. Ворог проводив обстріли та повітряні бомбардування різних об’єктів житлових кварталів Харкова та сільських населених пунктів області», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 11 березня продовжувались пошукові роботи тіл загиблих людей, внаслідок ворожого бомбардування ще в ніч з 9 на 10 березня. Тоді авіабомба влучила в 2-поверховий житловий будинок за адресою селище Слобожанське, вулиця Центральна.

«З-під завалів дістали тіла 5-х людей, жінка (45-47 років), жінка (35-37 років), чоловік (до 40 років) та діти 2 роки та 12-14 років. Пошукові роботи тривали 10 та 11 березня», — зазначається в повідомленні.

У ДСНС повідомляють, що загалом за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Всього було залучено близько 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 осіб особового складу.

Піротехнічні підрозділи ДСНС також продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвались. Було відпрацьовано близько 40 адрес, де були спрацьовані та не розірвані вибухонебезпечні предмети.

Доповнення

Російські окупанти продовжують обстрілювали Харківську область. Ракети влучили у трансформаторну підстанцію ХФТІ та 5-поверховий гуртожиток у Харкові.