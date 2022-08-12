На Харківщині колаборанти отруїлися путінською гуманітаркою

Також проблеми зі здоров’ям відчували члени їх сімей.

У тимчасово окупованій Борівській громаді Харківської області сім’ї місцевих колаборантів отруїлися продуктами з гуманітарної допомоги від Росії.

Про це повідомляється на сторінці Борівської селищної ради у соціальній мережі Facebook.

“Позбавивши борівчан можливості працювати, отримувати зарплати та пенсії, окупанти періодично видають себе за благодійників та роздають харчі населенню в якості гуманітарної допомоги. Відомі неодноразові випадки, коли люди отримували розлади травлення та труїлися продуктами з російської гуманітарки”, – йдеться у повідомленні.

Харчові отруєння також були у членів сімей активних колаборантів, зокрема, з села Піски-Рідьківські. У сільраді припускають, що вони “споживали ці продукти більше за інших”.

Раніше повідомлялося, що херсонського гауляйтера Володимира Сальдо госпіталізували до лікарні. Потім йому погіршало, колаборанта підключили до апарату ШВЛ і ввели в кому

Місцеві лікарі нібито підозрювали, що Сальдо могли отруїти. Пізніше російський Telegram-канал повідомив, що в отруєнні підозрюють кухаря та покоївку. // УНІАН