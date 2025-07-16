На Харківщині російський дрон поцілив в автомобіль «швидкої»
Через удар постраждали двоє медичних працівників.
16 липня близько 09:00 до Куп’янського РВП надійшло повідомлення про те, що на одній з переправ ворожий FPV-дрон влучив в автомобіль екстреної медичної допомоги.
Внаслідок обстрілу постраждали двоє медиків 53 та 59 років. Від госпіталізації вони відмовились.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та криміналісти.
За фактом воєнного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
Відділ комунікації поліції Харківської областіTweet