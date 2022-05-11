На Херсонщині російські окупанти організовують наркоплантації

Росіяни обіцяють «аграріям» відсоток від прибутку.

До злочинів росіян у Херсонській області додався наркобізнес — російські військові та їхні прислужники в Генічеській громаді зайнялися організацією плантацій конопель.

Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

«У кожній країні є мафія, але тільки в Росії у своєї мафії є ​​своя країна. До всіх раніше відомих злочинів росіян на території Херсонської області додався наркобізнес. Росіяни та їхні прислужники в Генічеській громаді зайнялися організацією плантацій коноплі, обіцяючи місцевим «аграріям» захист, відсоток із прибутку та посади у своїх «регіональних адміністраціях. Власне, це приблизно все, що може дати Херсонській області «русский мир», окрім пам’ятників радянської епохи, терору та дефіциту всього», — зазначив він. // УНІАН