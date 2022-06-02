На Херсонщині російський окупант розстріляв подружжя

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).



За даними слідства, 1 червня 2022 року у смт Високопілля невстановлений військовий, з числа армії рф, розстріляв беззбройне місцеве подружжя у їх власному дворі. Від отриманих вогнепальних поранень чоловік та жінка загинули на місці.



Вказані дії суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення.

Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин подій та ідентифікації особи зловмисника.

Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури